نشكركم على متابعتكم خبر سماء الإمارات تشهد ظاهرة فلكية مميزة فجر غدٍ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت الجمعية الفلكية الإماراتية أن سماء الدولة ستشهد اقتراناً كوكبياً فريداً فوق الأفق الشرقي فجر هذا الأسبوع، موضحة أن كوكب الزهرة اللامع سيلتقي بالمريخ في الفترة ما بين 20 و24 فبراير هذا العام، وبعد ذلك يكون وقت صلاة الفجر حتى منتصف الليل قبل أن تشرق الشمس في الأفق الشرقي.

وقال إبراهيم جوان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: إن هذا المزيج الفريد يمكن رؤيته بالعين المجردة عندما تسمح الظروف الجوية بذلك، والقرب الواضح بين الاثنين الكواكب “ستلفت انتباه الناظرين”، لافتا إلى أن هذا الاقتراب ليس في الواقع نهجا حقيقيا وبين الكوكبين يكون اقترابهما ظاهرا بسبب موقع الراصد على الأرضط.

وأضاف: “عندما تكون المسافة بين جرمين سماويين صغيرة، فإن اقتران الكوكبين، أو اقتران القمر بأحد الكواكب المضيئة، يعتبر من أجمل الظواهر الفلكية التي تبهر الناس وعلماء الفلك. وعندما تقل هذه المسافةبين الجرمين دون ال3 درجات يكون الاقتران أجمل، خاصة إذا كان أحد الكواكب مقترناً بالزهرة أو المشتري وهما ألمع كواكب السماء.