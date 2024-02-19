نشكركم على متابعتكم خبر جامعة الشارقة تطلق المؤتمر الدولي الثاني عشر لطلبة طب الأسنان 22 فبراير الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تطلق الجامعة يوم 22 فبراير الجاري .. المؤتمر الدولي الثاني عشر لطلبة كلية طب الأسنان، والذي تنظمه رابطة طلبة كلية طب الأسنان بالجامعة، بمقر الكليات الطبية ومستشفى الأسنان الجامعي، وبمشاركة طلبة وأطباء الأسنان لـ 15 جامعة من داخل وخارج الدولة.

وبحسب “وام”، يهدف المؤتمر، إلى خلق منصة تفاعلية تضم نخبة من الأطباء والأكاديميين والمتخصصين في مجال طب الأسنان من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وبناء علاقات علمية مستدامة بين طلبة الجامعات المشاركة، حيث سيتم مناقشة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال طب الأسنان وما يتعلق به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث المعدات والمرافق ومختبرات المحاكاة المستخدمة في كلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي لطب الأسنان في جامعة الشارقة، وتعريف الطلبة بالقواعد الإرشادية الدولية والنتائج البحثية في طب الأسنان، مما يعزز القدرات الأكاديمية والاجتماعية والمهنية لدى الطلبة، وكذلك منح الطلبة فرصة لعرض أبحاثهم العلمية.

وتغطي محاور المؤتمر هذا العام طب الأسنان السريري مثل جراحة الفم، وطب الأسنان الرقمي، والتعويضات السنية، وعلاج جذورالأسنان، وطب أسنان الأطفال، والقواعد المهنية في طب الأسنان، ويتضمن المؤتمر برنامجاً ثرياً، من خلال 13 محاضرة علمية لمتحدثين دوليين من جمهوريه مصر العربية والهند وتركيا وإيطاليا، بجانب العديد من ورش العمل لمتخصصين وأكاديميين وباحثين شباب، وأيضا جلسات نقاشية مع علماء ومتخصصين، بالإضافة إلى مسابقة الملصقات العلمية والتي تتيح الفرصة للباحثين الشباب لعرض وتقييم أبحاثهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة.