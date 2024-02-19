نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 03:55 مساءً - خاص – دوت الخليج

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال الآلاف من الطرود الغذائية والطبية إلى الأهالي في غزة.

وتكثف مؤسسات الدولة الإنسانية جهودها في تقديم المساعدات لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

وتأتي المساعدات في إطار “عملية الفارس الشهم 3” الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله.