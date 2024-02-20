نشكركم على متابعتكم خبر اختتام فعاليات مهرجان “شمس للإبداع” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختتمت أمس فعاليات مهرجان “شمس للإبداع” بنسخته الثانية والذي نظمته مدينة الشارقة للإعلام “شمس” في مركز أعمالها على مدى 3 أيام بمشاركة 50 عارضاً لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قدمها روّاد الأعمال والموهوبين والمبدعين، مستقطبة ما يزيد عن 2000 زائر.

وبحسب “وام”، قال سعادة راشد عبد الله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، إن مهرجان “شمس للإبداع” حقق نجاحاً باهراً باستقطاب مشاركة محلية متنوعة عاش خلالها روّاد الأعمال من الحرفيين والمواهب الوطنية حضوراً جماهيراً غصّت به أروقة المهرجان وبإطار نموذجي متكامل من الحياة التوّاقة للتعلّم والإبداع المشترك.

وأكد أن المهرجان بنسخته الثانية وفّـر فضاءً رحباً للمشاركين كما في النسخة الأولى، حيث اجتمع المبدعون مع المؤسسات الداعمة للموهبة والابتكار وتنوعت الفعاليات والأنشطة الموجهة للمبدعين، وكان منها مركز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها مخصص للمشروعات التعليمية والناشئة، ومنها موجه لصغار المبدعين والطلبة والأطفال وعموم المجتمع.

واعتبر العوبد الإبداع أحد أهم دعائم النهوض بالوطن، لافتاً إلى أن استمرار إقامة المهرجان يعدّ إرساءً لنهج ريادة الأعمال القائم على تبني الأفكار الابتكارية التي تعزز الصناعات الإبداعية ونشر روح الريادة وتحفيز نمو الأعمال التي تدعمها مدينة الشارقة للإعلام “شمس” لتمكين المؤسسات والأفراد في تعزيز رفاهية المجتمع ودفع الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية.

وذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على عرض أبرز تجارب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال بهدف استدامة أعمال المبدعين والموهوبين وتوفير الابتكار المتكيّف مع التغيّرات السوقية مما يساهم في إنشاء بيئة تحفيزية مواتية لنمو وتطور المشروعات ودعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.

وشهد المهرجان ضمن فعاليات يومه الثاني إقبالاً لافتاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، الذين استمتعوا بمشاهدة عرض السيارات الكلاسيكية، والذي نظم بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة والمشاركة في الورش الترفيهية والفنية وغيرها من العروض الموسيقية الحيّة والأنشطة الإبداعية والمسابقات التفاعلية المهرجان.