نشكركم على متابعتكم خبر خلال زيارته “جلفود 2024”.. محمد بن راشد: دبي المدينة الأكثر ترحيباً بصناعة الأغذية في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله)، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض جلفود 2024، أكبر حدث للأغذية في العالم، والذي سيستضيف هذا العام 5500 شخص من 190 دولة وتشارك فيه شركات بالدولة ونصفهم يشاركون لأول مرة.

ونشر سموه تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” قال فيها: “خلال زيارتي لمعرض جلفود 2024 اليوم.. بشاركة أكثر من 150 ألف شخص بحجم تجارة يقدر بـ 12 مليار دولار أمريكي.. افتتح أكبر حدث للأغذية في العالم، بمشاركة أكثر من 5500 شركة من 190 دولة، نصفهم يشاركون لأول مرة”.

وأضاف سموه: «نرحب بالجميع ونقول لهم: أنتم في أكثر مدينة في العالم ترحيباً بهذه الصناعة».