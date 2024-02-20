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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 20-2-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/سا.

 

وأشار البيان إلى أن البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

 

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (20 – 23) / الصغرى (16 – 21).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 27) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الجبلبة: العظمى (15 – 19) / الصغرى (9 – 13).

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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