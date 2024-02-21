نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يعزي في وفاة غانم المزروعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قدم رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (رعاه الله) اليوم تعازيه في وفاة غانم عبيد المزروعي.

وأعرب سموه خلال زيارته للجنة العزاء بمدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

رافق سموه، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان المستشار الخاص لمكتب رئيس الدولة، وسعادة علي بن حمد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.