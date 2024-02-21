نشكركم على متابعتكم خبر «الهوية والجنسية» تحدد 4 شروط لمنح الإقامة الخضراء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أربعة شروط أساسية لمنح الإقامة الخضراء للعمال المهرة ضمن منظومة التأشيرات المطورة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات العمل والإقامة للعمالة المهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا للتصنيف المهني والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأوضحت الهيئة أن من بين الشروط الأساسية لمنح تصريح الإقامة الخضراء للعمال المهرة ما يلي:

*حصول المتقدم على تصريح عمل ساري المفعول في الدولة، وذلك بموجب عقد عمل معترف به في الإمارات.

*يجب أن يكون المتقدم من فئة العمالة المهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، وفقًا للتصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

*يتعين أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية أو ما يعادلها من مؤهل تعليمي.

*يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

تأتي هذه الشروط في إطار سعي الإمارات إلى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمالة المهرة، وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. تعكس هذه الخطوة الرغبة في توفير بيئة عمل ملائمة ومشجعة للعمالة المهرة، وتحقيق الرفاهية والاستقرار للمجتمع المحلي والمقيمين على حد سواء.