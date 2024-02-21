نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 21-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/سا.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 26) / الصغرى (16 – 21).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 28) / الصغرى (13 – 18).

المناطق الجبلبة: العظمى (12 – 18) / الصغرى (6 – 12).