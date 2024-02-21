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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 21-2-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/سا.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

 

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 26) / الصغرى (16 – 21).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 28) / الصغرى (13 – 18).

المناطق الجبلبة: العظمى (12 – 18) / الصغرى (6 – 12).

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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