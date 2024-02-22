نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يشهد احتفالية ” الإمارات دبي الوطني” بمرور 60 عاماً على تأسيسه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي و شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم (الأربعاء) ،الحفل التذكاري الذي نظمه بنك الإمارات دبي الوطني تكريماً للذكرى الستين لتأسيسه كمجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وتحت قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أشاد سموه بأعضاء مجلس إدارة البنك على إنجازاتهم المميزة. لقد كانت مساهمتهم كبيرة في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي ترسيخ مكانة دبي كمراكز مالية وتجارية عالمية. وعلى مدار ستة عقود، تحولت المجموعة إلى واحدة من أبرز مقدمي الخدمات المصرفية، مدعومة بشبكة واسعة من الشركاء الإقليميين والدوليين. وقد واكبت رحلة المجموعة عملية التنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في البلاد، أكد سموه على الدور الحاسم للقطاع المصرفي والذي يوفير أقصى قدر من الدعم لضمان نموها وازدهارها. إن التميز الذي أظهرته مؤسساتنا المصرفية الموقرة في تقديم الخدمات المالية المتقدمة والالتزام بالمعايير الدولية هو مصدر فخر لنا. إن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو شريك مهم، موثوق به لمواصلة المساهمة وتحقيق إنجازات جديدة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في الصناعة المالية والمصرفية. ونعرب عن تمنياتنا بمواصلة النجاح في تشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفي الاحتفال الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك في منطقة ديرة، وحضره عدد من كبار الشخصيات، أتيحت لسموه فرصة مشاهدة فيلم وثائقي مختصر يسلط الضوء على الرحلة المميزة لبنك الإمارات دبي الوطني. منذ تأسيسه باسم “بنك دبي الوطني” في عام 1962، نجح البنك في مواكبة النمو السريع الذي تشهده دبي كمركز مالي وتجاري عالمي. وأدى الاندماج بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني في عام 2007 إلى ظهور مجموعة “بنك الإمارات دبي الوطني” التي توسعت الآن عالمياً لتضم أكثر من 850 فرعاً حول العالم. واليوم، يعد البنك الأكثر ربحية في المنطقة، حيث يصل إجمالي أرباحه إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023، ويخدم أكثر من 20 مليون عميل ويوظف أكثر من 30 ألف فرد.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق له خلال الزيارة في متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يقع في الطابق الخامس عشر من المقر الرئيسي للبنك. يعد هذا المتحف، الذي تم إنشاؤه عام 2003 للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس البنك، بمثابة شهادة على الالتزام بالحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية. ويضم بفخر أكبر مجموعة من اللؤلؤ الطبيعي في منطقة الخليج. وقد تم إهداء المتحف بسخاء من قبل المغفور له سلطان العويس، المؤسس صاحب الرؤية المستقبلية لبنك دبي الوطني، كوسيلة لتكريم وتذكير الأجيال القادمة بتراثهم الغني وإرثهم الثقافي. ومن خلال تعزيز الارتباط العميق بجذورهم والشعور بالانتماء إلى وطنهم، فهو بمثابة رمز قيم للشعب الإماراتي.

وخلال الزيارة، قام سموه بفحص دقيق لمجموعة المتحف الواسعة من اللؤلؤ، والتي تم الحصول عليها من الخليج العربي والتي لها قيمة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، استكشف العديد من المعروضات ذات الصلة، مثل المناخل المعدنية لفرز اللؤلؤ حسب الحجم، والمقاييس المعدنية الصغيرة، ومجموعة من الأوزان المستخدمة لتحديد قيمتها. علاوة على ذلك، استخدم عدسة مكبرة لتقييم جودة ولمعان سطح كل لؤلؤة على حدة.

أظهر بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مبهراً في عام 2023، لا سيما مع الارتفاع الملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 65% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، والتي بلغت 21.5 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك زيادة كبيرة في إجمالي الدخل بنسبة 32%، ليصل إلى 43 مليار درهم، فضلاً عن نمو ملحوظ في الأصول بنسبة 16%، ليصل إجمالي الدخل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023.