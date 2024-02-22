نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات محمد بن راشد.. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تواصل عمليات جسر الإغاثة الجوي إلى غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 10:56 صباحاً - نتابعة: نازك عيسى

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي إنشاء جسر إغاثة جوي إلى غزة عبر مطار العريش مصر. حيث غادرت اليوم رحلة تحمل حوالي 11 طنا متريا من الأدوية والإمدادات الطبية من منظمة مخزون الصحة العالمية لتقديم الإغاثة لشعب غزة.

وتعبيراً عن تضامنه الثابت مع المجتمع الإنساني الدولي، أكد جوزيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، دعمه النشط لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة. وتستلزم مهمتها، المتجذرة في الحفاظ على الأرواح، تقديم المساعدة الطبية العاجلة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. والتزامًا منها تجاه شركائها وتماشيًا مع المساعي الإنسانية لدبي والإمارات العربية المتحدة، فإنها تظل ثابتة في التزامها بمساعدة السكان الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم.

يمثل هذا النقل الجوي الأولي إلى غزة بداية سلسلة من الرحلات الجوية القادمة، بالإضافة إلى ثلاث أو أربع رحلات إضافية تم التخطيط لها بالفعل لنقل كميات كبيرة من المساعدات لسكان غزة. ومن بين الإمدادات التي يتم شحنها عناصر مهمة مثل مجموعات الأمراض غير المعدية والأدوية التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا لدرجة الحرارة. كما يقوم فريق المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع شركائهم، بإدارة الجوانب اللوجستية لهذا المشروع بجدية لضمان التوزيع الآمن والدقيق للمواد لأولئك الذين يحتاجون إليها.

وتعد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، التي تستضيف المركز اللوجستي العالمي لمنظمة الصحة العالمية، بمثابة مورد حيوي لبلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وخارجها خلال أوقات الأزمات الصحية. وأكدت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية هذا المركز في توفير الأدوية الأساسية للأفراد الذين يواجهون محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية بسبب النقص السائد في النظام الصحي. بالإضافة إلى ذلك، أعربت بلخي عن امتنانها للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وحكومة إمارة دبي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم في توصيل الإمدادات الحيوية إلى المحتاجين خلال الظروف الصعبة.

وفي العام الماضي، حدث تطور مهم عندما أنشأت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية جسرًا جويًا لتوصيل إمدادات الإغاثة الأساسية للأفراد المتضررين من تدهور الوضع في غزة. وفي غضون 10 أيام فقط، نجحوا في تنظيم وتنفيذ 6 شحنات جوية، مستفيدين من شبكتهم الواسعة من الشركاء والموارد لدعم المبادرات الإنسانية والاستجابة الفعالة للأزمات.