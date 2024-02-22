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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 11:57 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 22-2-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/سا.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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