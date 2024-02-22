نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 11:57 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 22-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/سا.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.