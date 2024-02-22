نشكركم على متابعتكم خبر غزة.. 293 ألف مستفيد من مشروع المخابز ضمن “الفارس الشهم 3” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السكان.

ويأتي الدعم ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، التي أأمر بها صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروع المخابز، حيث تم توزيع 29374 ربطة خبز، استفاد منها 293830 شخصا، حتى أمس الأربعاء.

وأطلقت دولة الإمارات عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة. تجسيدا لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.