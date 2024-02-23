حاكم الشارقة يفتتح مدرسة العقد الفريد في مدينة دبا الحصن

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سيريل ارول ميلكياديس تشارلز، الحاكم العام لسانت لوسيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سيريل ارول ميلكياديس تشارلز، الحاكم العام لسانت لوسيا.