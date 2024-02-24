نشكركم على متابعتكم خبر “تريندز” والمعهد البرازيلي الإفريقي يناقشان التعاون البحثي بينهما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 فبراير 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جلسة حوارية جمعت باحثي المركز مع وفد المعهد البرازيلي الإفريقي، برئاسة الدكتور جوان بوسكو مونتي، تركزت حول سبل تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين من خلال التشارك في إصدار المطبوعات، وتنظيم الموائد المستديرة والفعاليات العلمية، وتبادل الباحثين والمتدربين.

وبحسب “وام”، جاء ذلك لدى زيارة الوفد لمقر مركز تريندز في أبوظبي، حيث تعرف كل طرف على الاهتمامات البحثية للطرف الآخر، وتمت مناقشة آفاق التعاون ومجالاته المتعددة.

وشدد باحثو “تريندز” على أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية العالمية، فيما أكد الدكتور جوان بوسكو مونتي، رئيس المعهد البرازيلي الإفريقي، أهمية المراكز البحثية في قراءة الأحداث واستشراف مآلاتها.