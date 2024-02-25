نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن مبارك يهنئ اتحاد سيشل باستضافة مونديال كرة القدم الشاطئية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

هنأ معالي الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان”، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اتحاد سيشل بمناسبة فوزه باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025.

وأعرب معاليه خلال لقائه “إلفيس شيتي”، رئيس اتحاد سيشل لكرة القدم، على هامش مونديال الشاطئية “الإمارات 2024″، التي تقام حاليا في دبي، عن تمنياته لاتحاد سيشل بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الدولي.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء للتعاون المشترك بين الاتحادين، وتبادل الخبرات في كافة مجالات وأنشطة كرة القدم.

وتعد بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025، أول بطولة للفيفا تقام في سيشل.