نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “حفظه الله” ، شعب الكويت الشقيق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اليوم الوطني لشعبهما السبب المجيد.

كتب سموه في تدوينة :”نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد .. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة”.