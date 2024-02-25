نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: أبارك لأخي مشعل الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ،الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإخوانه بمناسبة اليوم الوطني وعبر لشعب الكويت عن تهانيه ودعائه للكويت .

وقال سموه على حسابه: “أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية وراسخة، وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما”.