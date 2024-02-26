نشكركم على متابعتكم خبر بمدد تصل لـ 10 سنوات.. تعرف إلى 4 أنواع «إقامات» تتيح للأجانب العمل داخل الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 فبراير 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تقدم دولة الإمارات 4 أنواع من الإقامة للأجانب العاملين في الدولة، تشمل مدد إقامة مختلفة حسب كل نوع، تتراوح من 2، 5 إلى 10 سنوات.

قالت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة إن الأجانب لديهم أربعة خيارات للحصول على تأشيرة للإقامة في الإمارات العربية المتحدة: تأشيرة العمل العادية، والإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساندة.

وأوضحت أن تأشيرات العمل العادية تصدر للأجانب العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الحكومية والمناطق الحرة، فيما تصدر “الإقامة الخضراء” للعمال المهرة وتكون صالحة لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى فترة الإقامة الذهبية. يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويتم منح آخر سنة لعمال الخدمة المساعدة أو عاملات المنازل.

حكومة الإمارات الرقمية: يمكن للأجانب الحصول على تأشيرة عمل محددة المدة، عادة لمدة عامين، إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي أو في منطقة حرة.

وقالت إن التأشيرة الذهبية هي “إقامة طويلة الأمد” لمدة خمس أو 10 سنوات لفئات معينة من الأجانب الذين يعيشون في الإمارات أو يرغبون في القدوم إلى الإمارات، مما يسمح لهم بالعيش والعمل والاستثمار والدراسة دون كفيل أو المضيف.

وتشمل فئات «الإقامة الذهبية»: المستثمرين، ورواد الأعمال، والمواهب المتميزة، والعلماء والخبراء، والمتفوقين والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

وأشارت إلى أن الإقامة الخضراء هي لأغراض العمل وهي تأشيرة إقامة تبدأ عام 2021. تتيح لحاملها الإقامة لمدة 5 سنوات دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف أو كفيل صاحب العمل. ويمكن تجديده خلال نفس الفترة بعد انتهاء صلاحيته. يمكن للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل في القطاع الخاص والعمال المهرة التقدم للحصول على هذه التأشيرة.

للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء، يجب على الأفراد العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل الخاص استيفاء 3 متطلبات: وهي: الحصول على تصريح عمل حر أو عمل خاص من وزارة الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يكون الحد الأدنى لمستوى التعليم درجة البكالوريوس أو الدبلوم المهني أو ما يعادلها من المؤهلات الأكاديمية، بالإضافة إلى الدخل السنوي السابق للعمل الحر لمقدم الطلب والذي لا يقل عن 360 ألف درهم إماراتي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية خلال سنتين، أو إثبات الملاءة المالية أثناء إقامته في الدولة.

كما يمكن للعامل الماهر الحصول على “الإقامة الخضراء” للعمل، لكن يجب أن تتوفر فيه أربعة شروط: كما يلي: أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول. أن يكون من العاملين الماهرين في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث في التصنيف المهني المعتمد من وزارة الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة. الحد الأدنى من التعليم هو درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ألا يقل الراتب الشهري عن 15,000 درهم إماراتي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.