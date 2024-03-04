“إيفزا” تفتتح مكتباً لها في ألمانيا لجذب الاستثمار الأجنبي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة المنطقة الحرة الدولية “إيفزا”، اليوم افتتاح أحدث مكاتبها في ألمانيا، في إطار خططها الطموحة للتوسّع على الصعيد العالمي.

وبحسب “وام”، ترمي هذه الخطوة إلى توطيد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، وتمهيد الطريق أمام نمو الأعمال التجارية وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

حضر افتتاح المكتب بمدينة فرانكفورت في ألمانيا، سعادة خلفان المطروشي، نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة في برلين، و”يوخن كنخت” المدير التنفيذي لإيفزا، وعدد من الشخصيات المرموقة في قطاع الأعمال الألماني.

ويأتي افتتاح المكتب في إطار الخطط المستمرة لـ “إيفزا” للتوسع عالمياً بهدف تقديم الدعم للشركات الألمانية الراغبة في إقامة علاقات تجارية مع دبي، وتعزيز وجود “المنطقة” على الأراضي الألمانية من خلال تمكينها من إنشاء ودعم العلاقات المباشرة وترسيخها مع رواد قطاع الأعمال والمستثمرين والشركاء.

وقال يوخن كنخت، المدير التنفيذي لـ”إيفزا”، أن التواجد في ألمانيا يعد خطوة مهمة نحو بناء علاقات مثمرة، لإنه يمكن من العمل عن قُرب مع الجهات المعنية البارزة هناك، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأساسية في مجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى دولة الإمارات.

وتهدف “إيفزا” إلى مدّ جسور التواصل بين الأسواق في البلدين من خلال مشاركة المعلومات الاستثمارية وتوطيد العلاقات بين الشركات والشركاء المحتملين، حيث سيكون مكتب فرانكفورت بمثابة مركز رئيسي لها يساعد في تمكينها من التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الألماني، وتسليط الضوء على التسهيلات المقدمة لمزاولة الأعمال التجارية واقتناص الفرص التي توفرها دبي للشركات الألمانية الراغبة في توسيع نشاطاتها التجارية إلى دولة الإمارات.

وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 32.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة بلغت 70.2 مليار دولار أمريكي. ونظراً لكون “إيفزا” المنطقة الحرة العالمية الأكثر ديناميكية في الدولة، فإنها تسعى إلى الاستفادة القصوى من الموقع الإستراتيجي للدولة والبنى التحتية العالمية لجذب المستثمرين الدوليين والمساهمة في تنمية الاقتصاد.

ويمتد تواجد “إيفزا” عالمياً إلى خارج فرانكفورت، وذلك بفضل نجاح مكاتبها في كل من إسبانيا وسويسرا والصين؛ إذ تشمل شبكة علاقاتها ما يزيد على 1500 من الاستشاريين والشركاء المعتمدين حول العالم، من الحائزين على تدريب متخصّص لدعم أصحاب الأعمال التجارية في نهج إيفزا “إيفزا واي”.

ويستفيد الشركاء والجهات المُرخًّصة من نهج تعدُّد الجنسيات الذي تتبعه “إيفز”ا وذلك من خلال تعيين موظفين يتقنون العديد من اللغات ممن يمثلون أكثر من 50 جنسية.

وتهدف إيفزا خلال العام الحالي إلى فتح مكاتب إضافية في النمسا، والمملكة المتحدة، والهند، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية.