نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق معرضين لصيانة وتصميم الطائرات في دبي غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 مارس 2024 08:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينطلق، غداً في دبي، كل من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، وذلك على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد قطاع الطيران.

وبحسب “وام”، يستضيف المعرضان أكثر من 240 جهة عارضة وما يزيد عن 120 شركة طيران و80 متحدثاً.

وتشكل الفعاليتان منصة لتعزيز التعاون والفرص التجارية الجديدة من أجل استكشاف أحدث التوجهات والحلول المبتكرة التي ترسم مستقبل القطاع، لا سيما أن القطاع يتجه نحو العمليات الرقمية المستدامة وبرامج تجديد الأسطول التي تساهم في تعزيز تحسينات المقصورة والطائرة، إضافة إلى توفر العديد من فرص التواصل الجديدة التي تشمل المنطقة المخصصة للمقابلات الثنائية لتوفير مساحة لتبادل الأفكار.