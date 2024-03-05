نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 5-3-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس مغبر وغائم بوجه عام، مع احتمال سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة ،تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/سا.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (21 – 26) / الصغرى (12 – 17).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 30) / الصغرى (10 – 15).

المناطق الجبلبة: العظمى (12 – 18) / الصغرى (9 – 14).