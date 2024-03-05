نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 11:53 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر صاحب السمو في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير “تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود”.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.