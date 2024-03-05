نشكركم على متابعتكم خبر مواعيد العمل الرمضاني في دوائر الشارقة الحكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة عن مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة.

ويبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وبالنسبة للجهات التي تعمل بنظام المناوبة، يمكنها تحديد بداية ونهاية الدوام الرسمي وفق نظام العمل واحتياجاته.

بهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وإلى صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.