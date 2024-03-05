نشكركم على متابعتكم خبر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس الفجيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أبلغت بعض مدارس إمارة الفجيرة أهالي الطلاب، بتحويل الدراسة الصفية إلى نظام التعليم عن بعد اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي في ظل الظروف الجوية غير المستقرة التي تشهدها الفجيرة.

وستستمر عملية الدراسة عن بعد حتى استقرار حالة الطقس، وسيتم إبلاغ أولياء الأمور بأي تغيير في جدول الدراسة.

ويمكن للطلاب متابعة دروسهم عبر المنصات الإلكترونية التي توفرها المدارس، وفق صحيفة “البيان”.

وتؤكد المدارس على أهمية التزام الطلاب بالتعليمات والالتحاق بالدروس عن بعد، لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس.