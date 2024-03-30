نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 مارس 2024 04:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 30-3-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً غرباً ليلا وصباح الأحد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.