نشكركم على متابعتكم خبر احذر من نتائج الصدمات النفسية على جسمك وصحتك ! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 مارس 2024 04:56 مساءً - متابعة-سوزان حسن

الصدمات النفسية قد تؤثر على الجسم بشكل شامل وتسبب تغيرات في الوظائف البدنية والنفسية، إليك بعض الآثار الشائعة للصدمات النفسية على الجسم:

1. اضطرابات النوم: قد يحدث اضطراب في نمط النوم، مثل الأرق أو الأحلام الكابوسية، يمكن أن يكون النوم غير مريح وغير مريح، وقد يصعب الاسترخاء والنوم بشكل جيد.

2. الإرهاق والإجهاد: يمكن أن تتسبب الصدمات النفسية في شعور بالإرهاق المستمر والإجهاد النفسي والجسدي، قد يكون من الصعب التركيز والقيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

3. الألم الجسدي: قد يترافق الصدم النفسي مع آلام جسدية متنوعة، مثل الصداع النصفي وآلام العضلات والمفاصل، تلك الآلام قد تكون ناجمة عن توتر العضلات والتوتر العقلي الناجم عن الصدمة.

4. اضطرابات الجهاز الهضمي: قد يحدث تأثير على الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال أو الإمساك، تلك الاضطرابات قد تكون ناجمة عن التوتر والقلق الناتج عن الصدمة.

5. تغيرات في الشهية: قد يحدث تغير في الشهية، حيث يمكن أن يزداد الشهية أو يقل الشهية، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو فقدان الوزن.

6. اضطرابات الجهاز التنفسي: قد يشعر الشخص المصاب بصدمة نفسية بضيق في التنفس، وخاصة عند التعرض لمشاعر الخوف والقلق.

7. اضطرابات الجهاز القلبي: قد يزداد معدل ضربات القلب ويصبح غير منتظم في بعض الأحيان، قد يشعر الشخص بضغط على الصدر وتسارع في نبضات القلب.

8. الاضطرابات العاطفية: قد يعاني الشخص من تغيرات في المزاج والعواطف، مثل الاكتئاب والقلق والعصبية والانفعالات المتقلبة.

يجب ملاحظة أن الآثار المذكورة قد تختلف من شخص لآخر وتعتمد على الطبيعة وشدة الصدمة النفسية، ويمكن أن تكون لها مدة زمنية مؤقتة أو تستمر لفترة أطول، إذا كنت تعاني من أعراض صدمة نفسية مزمنة أو تشعر بالقلق بشأن صحتك العامة، يُوصى بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المؤهل لتقييم حالتك وتقديم الدعم اللازم.