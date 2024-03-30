نشكركم على متابعتكم خبر توقف مؤقت لبعض الخدمات على منصة “تم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 مارس 2024 05:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن بدء عملية تحديث شاملة لمنصة خدمات المتعاملين (تم)، بهدف تقديم منصة جديدة كلياً تضمن تجربة أفضل للمتعاملين وتجمع جميع خدمات الإسكان الحكومي في مكان واحد.

وسيتم إيقاف مجموعة من خدمات الهيئة عبر منصة “تم”، من 30 مارس إلى 16 أبريل، وأهمها خدمات الإعفاءات، وخدمات التعديل ما بعد صدور الموافقة (بما في ذلك خدمة الإلغاء وجميع الخدمات الفرعية الأخرى.

كما سيتم إيقاف الأدوات الإضافية المتاحة ضمن المنصة، وهي إلغاء الطلب، إضافة الشركاء، إقرار الزوجات على الاستبدال، الاستعلام عن حالة الخدمة السكنية، استكمال إجراء المتعامل، وغيرها.

وستتم موافاة متعاملي الهيئة بالمستجدات المتعلقة بانتهاء أعمال التطوير وتوفر الخدمات مجدداً عبر حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.