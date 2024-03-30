نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: زايد بنى للخير دولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 مارس 2024 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بنى للخير دولة.

وأضاف سموه أن زايد الخير باقٍ معنا بخيره، حاضر معنا بعطائه، لم يغادرنا.

تأتي هذه التصريحات في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، حيث قال: “باقٍ معنا بخيره، حاضر معنا بعطائه، لم يغادرنا.. وكيف يغادر من بنى للخير دولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد في الفيديو المرفق: “قائد كان نهج حياته العطاء بلا حدود.. ومستمرون على نهج زايد مهما كبرت التحديات”.

ونشر سموه الفيديو الذي يضم مقتطفات من أحاديث الشيخ زايد عن مساعدة المحتاج ومد يد العون، حيث قال المغفور له: “إن الله يعطي من يحسن فإذا طلب المحتاج أعطوه وإذا طلب المديون ساعدوه”.

وأكد الشيخ زايد على أهمية العمل الطيب وتأثيره الإيجابي على المجتمع، وقال: “الإنسان الذي يتمتع بالإنسانية إذا فعل اليوم شيئاً طيباً ورأى في مجتمعه يعود بالخير فهذا يسر خاطره.. عملنا الكثير وما زلنا مستمرين في عملنا”.

إن زايد باقٍ معنا بخيره، حاضر معنا بعطائه، ونحن مستمرون على نهجه مهما كبرت التحديات.