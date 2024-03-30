نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يشهد أمسية “كأس دبي العالمي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 مارس 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شهد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (السبت)، انطلاق منافسات النسخة الثامنة والعشرين من “كأس دبي العالمي” على مضمار “ميدان” العالمي. وكان بجانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وتتميز منافسات الكأس هذا العام بمشاركة أفضل الخيول عالميًا، حيث يشارك فيها 120 خيلًا من 14 دولة، ويتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 30.5 مليون دولار. ويشهد الحدث مشاركة كوكبة من أهم وأبرز ملاك ومربي ومدربي الخيول، إلى جانب أمهر الفرسان على مستوى العالم.

وحضر أمسية كأس دبي العالمي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بالإضافة إلى عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ومجموعة من ملاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن “كأس دبي العالمي” لسباقات الخيل قد انطلقت لأول مرة في عام 1996 على مضمار ند الشبا في دبي، وتعتبر من نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي سعى إلى جعل دبي محطة للرياضيين العالميين، خاصة في مجال سباقات الخيول. وقد فاز الجواد “سيجار”، مملوكاً لألين بولسون، بلقب النسخة الأولى من الكأس بقيادة الفارس جيري بيلي.