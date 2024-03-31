نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق “كأس دبي العالمي” بنسخته الثامنة والعشرين بحضور حاكم دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 31 مارس 2024 11:57 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت اليوم (السبت) منافسات النسخة الثامنة والعشرين من “كأس دبي العالمي” في مضمار “ميدان” العالمي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتشهد منافسات الكأس هذا العام مشاركة 120 خيلاً من 14 دولة، تنافس في أشواط الكأس التسعة على جوائز تبلغ مجموعها 30.5 مليون دولار. وتعود إلى الكوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول، ويمتطيها أمهر الفرسان على مستوى العالم، مما يضفي على الحدث طابعًا عالميًا استثنائيًا.

حضر أمسية كأس دبي العالمي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من مُلّاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

يذكر أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل، قد انطلق في العام 1996، وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية آنذاك لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول.