نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 31 مارس 2024 03:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 31-3-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.