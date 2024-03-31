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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 31 مارس 2024 03:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 31-3-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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