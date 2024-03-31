نشكركم على متابعتكم خبر “براند دبي” يطلق دليل قراء العشر الأواخر في مساجد دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 31 مارس 2024 08:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أطلق “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، دليلاً تفاعليًا يضم قائمة بأسماء قراء العشر الأواخر في مساجد الإمارة.

يهدف الدليل إلى تسهيل عملية معرفة المصلين لأسماء القراء الذين سيقودون صلاتي التراويح والقيام في مساجد دبي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

يتيح الدليل للمصلين الوصول إليه عبر موقع براند دبي الإلكتروني أو من خلال تطبيق “هَيّا دبي”.

المحتوى الذي يتضمنه الدليل:

– قائمة بأسماء القراء في جميع مساجد دبي.

– مواعيد صلاتي التراويح والقيام.

– معلومات شخصية عن القراء، مثل سيرهم الذاتية ومسيرتهم المهنية.

– صور ومقاطع فيديو للقراء.

أكد “براند دبي” التزامه بتقديم أفضل الخدمات للمصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال إطلاق هذا الدليل الذي يسهل عليهم معرفة أسماء القراء ومواعيد صلاتي التراويح والقيام.

يتيح الدليل للمصلين أيضًا متابعة أخبار “براند دبي” عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المزيد من المعلومات حول الدليل وغيره من الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك.