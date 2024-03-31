نشكركم على متابعتكم خبر سوري يرد الجميل للإمارات بوقف قيمته 45 مليوناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 31 مارس 2024 10:07 مساءً - متابعة: نازك عيسى

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مجموعة من الأصول المتنوعة التي وقّفها لها فاعل خير، مما جعلها تتولى إدارتها والإشراف عليها، وتخصيص ريعها لصالح مشاريع خدمية مجتمعية مختلفة. وقد وقّف فاعل الخير من أصحاب الأيادي البيضاء عقارًا في إمارة الشارقة، ليُكوّن وقفًا دائمًا تحت رعاية “أوقاف دبي”، حيث تتولى المؤسسة إدارته وصرف ريعه على الأيتام والأعمال الخيرية بشكل عام.

وأعلنت المؤسسة عن إضافة وقف خيري جديد إلى مجموعة مشاريعها الوقفية الإنسانية، وهو عبارة عن عقار يتضمن ثلاثة مبانٍ تتضمن صالات عرض ومستودعات وشقق سكنية ومكاتب تجارية، وتصل مساحته الإجمالية إلى 72456 قدم مربع، ويبلغ قيمته الإجمالية 45 مليون درهم.

وعبّر فاعل الخير، رجل الأعمال السوري، عن شكره وامتنانه لدبي، مشيرًا إلى أن إقامته فيها كانت نقطة تحول في حياته، حيث وجد فيها الأمن والاستقرار والفرصة للتقدم والازدهار، مما دفعه للاعتراف بفضل هذا البلد الكريم الذي قضى فيه معظم حياته.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن مبادرة فاعل الخير المقيم في دبي تعكس الثقة التي يتمتع بها مختلف أفراد المجتمع، سواء كانوا مقيمين أو مواطنين، في قدرة المؤسسة على إدارة الاستثمارات الخيرية بشكل فعّال، وتحقيق العائد المثلى منها، وذلك من خلال نهج استراتيجي مبني على أفضل الممارسات العالمية، والذي يهدف إلى تحقيق استدامة الأوقاف وزيادة عوائدها.