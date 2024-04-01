نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 09:59 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 1-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.