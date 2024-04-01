نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أم القيوين تضبط مركبات تجمهر سائقوها وتسابقوا بطيش وتهور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عدد من المركبات التي قام سائقوها بالتجمهر والقيادة بطريقة متهورة على شارع الإمارات، مما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

أكدت شرطة أم القيوين أن مثل هذه السلوكيات تشكل خطرًا جسيمًا على مستخدمي الطريق، وشددت على ضرورة احترام سائقي المركبات للقوانين والالتزام بأنظمة السير والمرور، وعدم التهور على الطرق لتجنب وقوع أي حوادث مرورية وحفظ الأرواح والممتلكات.

وناشدت شرطة أم القيوين جميع سائقي المركبات وجميع مستخدمي الطرق بالالتزام بالنقاط التالية:

– الالتزام بالقوانين المرورية واتباع أنظمة السير والمرور.

– تجنب التهور والسرعة الزائدة على الطرقات.

– القيادة بمسؤولية ووعي تام بمخاطر الطريق.

– التصرف بأخلاقية عالية واحترام جميع مستخدمي الطريق.

وشددت شرطة أم القيوين على أهمية تعاون جميع أفراد المجتمع في الإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة على الطرق، بهدف حفظ سلامة الجميع وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.