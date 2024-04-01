نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يزور مجلس عبدالله المنصوري في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، مجلس سعادة عبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن، والذي هنّأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا الغالية بمزيد من التقدّم والازدهار.

وبحسب “وام”، قد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مائدة الإفطار التي أقامها المنصوري على شرف سموه في منزله بمنطقة جميرا في دبي، وحضرها إلى جانب سموه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسلطان بن علي بن سلطان السبوسي وعدد من الحضور.