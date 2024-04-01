نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تواصل دعمها للشعب الفلسطيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 05:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال عملية “الفارس الشهم 3”.

وتحرص الإمارات على توفير سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في قطاع غزة، تضمن جميع المستلزمات الأساسية التي تلبي احتياجاتهم.

وأكد سعادة “حمود عبدالله الجنيبي”، نائب الأمين العام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تجهيز سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح أن توفير هذه السلال يأتي ضمن الجهود الإغاثية المتكاملة التي تقوم بها الدولة لتوفير المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة عبر عمليات الإسقاط الجوي أو قوافل المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح البري.

وشدد على حرص الإمارات على تأمين المساعدات الإغاثية والغذائية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية.

وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي وكافة مؤسسات الدولة المعنية تعمل عن كثب من أجل تقديم الدعم الإنساني اللازم لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل مستمر ومستدام.

وتشمل مساعدات “الفارس الشهم 3” سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات، ومواد إغاثية وغذائية، وكسوة العيد.