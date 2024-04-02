نشكركم على متابعتكم خبر الفارس الشهم 3 يُلبي مناشدة أسرة فلسطينية نازحة في غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 03:55 مساءً -

متابعة – مروة البطة

استجابت عملية “الفارس الشهم 3” لمناشدة أسرة فلسطينية نازحة في قطاع غزة، ووفرت لها طرودًا إغاثية تشمل ملابس وفراشًا ومستلزمات شتوية.

تهدف هذه المساعدة إلى التخفيف من معاناة الأسرة وتوفير احتياجاتها الأساسية في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة “فالك طيب” التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتُعد عملية “الفارس الشهم 3” مبادرة إنسانية إماراتية تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وتشمل العملية تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، بالإضافة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وتُساهم هذه المبادرة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه الظروف الصعبة.