نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 10:56 مساءً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 2-4-2024.
وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام”.
وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.