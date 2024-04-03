نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد وحمد الشرقي: استثمار رمضان في ترسيخ قيم الخير والعطاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في مجلس قصر البطين في أبوظبي.

وتبادل السموان خلال اللقاء الودي الأحاديث الأخوية، وتبادلا التحية وأطيب الأمنيات في هذا الشهر الفضيل مع ضيوف المجلس من سمو الشيوخ والمواطنين.

وتحدث سموهما والحضور عن أهمية استثمار هذا الشهر الكريم في تعزيز التواصل والترابط وتعزيز قيم الخير والعطاء التي تميز مجتمع الإمارات، معربين عن أملهم في دوام نعم الأمن والرخاء على دولة الإمارات وشعبها.

وأدى الجميع صلاة المغرب، وشاركوا في مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة.

وحضر مجلس قصر البطين عدد من كبار المسؤولين والشيوخ والمواطنين والضيوف، بما في ذلك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزملاؤهم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وغيرهم من كبار الشخصيات والضيوف.