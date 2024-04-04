نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يأمر بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، عن قرار سخي ومبارك يعكس حرصه على تقدير الجهود الواضحة والدور المجتمعي الهام الذي يقوم به أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين في دبي.

وفقًا للقرار، سيتم منح الإقامة الذهبية لهؤلاء العاملين في المجال الديني الذين أكملوا 20 عامًا على رأس عملهم في دبي، وسيتم أيضًا صرف مكرمة مالية لهم بمناسبة العيد.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتقدير الجهود المبذولة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.