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“دبي لصناعات الطيران” تحصل على قرض بقيمة 2.75 مليار درهم من “الإمارات دبي الوطني”

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم، عن توقيع صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قرض – غير مضمون- بقيمة 2.75 مليار درهم ،(750 مليون دولار)، لمدة 5 سنوات.

 

وبحسب “وام”، وفق الشركة سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

 

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة:” ستعزز هذه الصفقة علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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