نشكركم على متابعتكم خبر “دبي لصناعات الطيران” تحصل على قرض بقيمة 2.75 مليار درهم من “الإمارات دبي الوطني” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم، عن توقيع صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قرض – غير مضمون- بقيمة 2.75 مليار درهم ،(750 مليون دولار)، لمدة 5 سنوات.

وبحسب “وام”، وفق الشركة سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة:” ستعزز هذه الصفقة علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا”.