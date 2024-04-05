اخبار الخليج / اخبار الإمارات

“التجاري الدولي” يستثمر في “zypl.ai” لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر “التجاري الدولي” يستثمر في “zypl.ai” لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن البنك التجاري الدولي، عن استثماره في شركة zypl.ai، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ورائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات تحاكي الواقع الحقيقي لاتخاذ القرار المناسب للإقراض.

 

وبحسب “وام”، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لـ”التجاري الدولي” : “إن شراكتنا مع zypl.ai، والدخول في عالم الذكاء الاصطناعي الخاص بالتكنولوجيا المالية، تشير إلى دخول استراتيجي في استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية المناسبة”.

 

وأضاف العامري: “من خلال تسخير خوارزميات الذكاء الاصطناعي للبيانات الاصطناعية الخاصة بـ zypl.ai، نحن واثقون من قدرتنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية بشكل أكبر لضمان تجربة إقراض سريعة وسلسة وموثوقة لعملائنا”.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا