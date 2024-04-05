“التجاري الدولي” يستثمر في “zypl.ai” لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن البنك التجاري الدولي، عن استثماره في شركة zypl.ai، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ورائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات تحاكي الواقع الحقيقي لاتخاذ القرار المناسب للإقراض.

وبحسب “وام”، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لـ”التجاري الدولي” : “إن شراكتنا مع zypl.ai، والدخول في عالم الذكاء الاصطناعي الخاص بالتكنولوجيا المالية، تشير إلى دخول استراتيجي في استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية المناسبة”.

وأضاف العامري: “من خلال تسخير خوارزميات الذكاء الاصطناعي للبيانات الاصطناعية الخاصة بـ zypl.ai، نحن واثقون من قدرتنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية بشكل أكبر لضمان تجربة إقراض سريعة وسلسة وموثوقة لعملائنا”.