نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 أبريل 2024 10:52 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 6-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائما+ جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.