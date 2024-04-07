نشكركم على متابعتكم خبر برنامج حافل بالفعاليات خلال “العيد” في “اجتماعية الشارقة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، برنامجا حافلا بالفعاليات المتنوعة في كافة الدور والإدارات والمراكز والفروع التابعة لها بمناسبة عيد الفطر بهدف إسعاد الفئات المستفيدة من خدماتها، ومشاركتهم فرحة هذه المناسبة الإسلامية.

وبحسب “وام”، في هذا الصدد تقوم إدارة المساعدات الاجتماعية بتوزيع 30 سلة حلويات على الأسر المستفيدة من الضمان في مدينة الشارقة، كما يقوم فريق تابع للإدارة بتوصيل سلال العيد إلى البيوت.

وفي دار رعاية المسنين أطلقت فرصة “عيدنا وياهم” التطوعية وهي دعوة مفتوحة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات لزيارة الدار خلال أيام العيد ومشاركة فرحة العيد معهم، وتقام على فترتين صباحية من 10-12 ظهرا ومن 4-8 مساء.

والهدف من الفرصة التطوعية والتي تقام للعام الثاني على التوالي هو التواصل واقعيا مع كبار السن وتعزيز قيمة التلاحم المجتمعي ودمج كبار السن مع المجتمع الخارجي.

كما تشمل فعاليات عيد الفطر رحلات خارجية لمنتسبي الدور الاجتماعية.