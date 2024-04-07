نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تُكرّم قنصل البحرين وتمنحه “ميدالية السعادة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعادة سعود علي النصف بمنحه “ميدالية السعادة” تقديراً لدوره الدبلوماسي المتميز خلال فترة عمله كقنصل عام لمملكة البحرين الشقيقة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ معالي الفريق المري سعادة النصف بمناسبة تعيينه سفيراً فوق العادة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لسعادة النصف في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور نخبة من كبار الضباط.

وأكد معالي الفريق المري أن منح سعادة النصف “ميدالية السعادة” يأتي تقديراً لدوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، أعرب سعادة سعود علي النصف عن شكره وتقديره لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري على هذا التكريم، مشيداً بالعلاقات القوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وأشار سعادة النصف إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الأمني والشرطي، والسمعة العالمية التي تحظى بها الدولة في الأمن والأمان.