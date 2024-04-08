محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، مرسومًا بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، والذي يحمل الرقم (29) لسنة 2024.

يُطبَّق هذا المرسوم على “الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي”، التي شُكِّلت بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016.

وينص المرسوم على تعديل مسمى “الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي” ليصبح “الهيئة القضائية لفض تنازل الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي” في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.

كما ينص المرسوم على تشكيل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين المحاكم المذكورة، برئاسة رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي، ونائب رئيس محاكم المركز، وعضوية أمين عام المجلس القضائي في إمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، ورئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، بالإضافة إلى قاضيين من محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُعين أمين للسر من موظفي الجهات القضائية.

تتولى الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين المحاكم المذكورة مهامًا تشمل تحديد الجهة القضائية المختصة، وتحديد الحُكم الواجب تنفيذه في حالة صدور أحكام متعارضة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يُكلَّف بها من صاحب السمو حاكم دبي أو رئيس المجلس القضائي.

تُصدِر الهيئة القضائية لفض تنازل الاختصاص بين المحاكم المذكورة قراراتها بموجب هذا المرسوم، وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة للطعن.

ويُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.