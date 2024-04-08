نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات محمد بن زايد… خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية لمواطني أبوظبي بقيمة 2.18 مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوجيه صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 2.18 مليار درهم، حيث استفاد منها 1,502 مواطن.

تضمنت هذه الحزمة قروضاً، ومنح أراضي سكنية، ومساكن جاهزة بقيمة إجمالية تزيد على 2.082 مليار درهم، استفاد منها 1,407 مواطن، بالإضافة إلى إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة المتوفين، من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 98 مليون درهم، واستفاد منها 95 مواطن في الإمارة.

وقد أشار معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أهمية صرف هذه الحزمة كمبادرة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة المتواصل على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم السكنية، والتي من شأنها تعزيز الاستقرار والترابط الاجتماعي والأسري على مستوى الإمارة، ودعم مسيرتها نحو التنمية الشاملة.

وفي هذه المناسبة، قدّم معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية بصرف الحزمة الإسكانية، مؤكداً التزام الهيئة بالعمل على تطوير قطاع إسكان المواطنين بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

من جانبه، أوضح سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، أن صرف الحزمة الإسكانية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة برفاهية الأسر المواطنة، وأكد استمرارية وضع المواطن والأسرة الإماراتية على رأس قائمة الأولويات الوطنية.

وأضاف المهيري أن الهيئة ملتزمة بالعمل المستمر على تطوير برامجها وخدماتها لتوفير المساكن الملائمة لمواطني الإمارة بكل سهولة ويسر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.

يأتي صرف الحزمة الأولى من المنافع السكنية هذا العام تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على توفير مستويات المعيشة الكريمة للأسر المواطنة، من خلال توفير المساكن التي تلبي احتياجاتهم، وتعزز استقرارهم وجودت حياتهم بما يسهم في استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أبوظبي. وبهذه الحزمة، تصل القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صرفت منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 149 مليار درهم.