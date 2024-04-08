نشكركم على متابعتكم خبر مجموعة الدانوب تفتتح مسجدًا فخمًا جديدًا في مدينة دبي للاستوديوهات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

افتتحت مجموعة الدانوب المتنوعة في دبي مسجدًا جديدًا في مدينة دبي للاستوديوهات يوم الجمعة الماضية.

تميز تصميم المسجد بالهندسة المعمارية الحديثة والمتطورة، وشهد حفل الافتتاح حضور السيد رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجموعة الدانوب، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من حكومة دبي والإعلاميين والمقيمين من مختلف الثقافات.

حضر الحفل أيضًا السيد أنيس ساجان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، والسيد عادل ساجان مدير إدارة مجموعة الدانوب، والسيد أزهر ساجان مدير كازا ميلانو، والسيد ساهيل ساجان مدير ميلانو، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الآخرين. تمت الصلاة في المسجد الجديد، الذي أُطلِق عليه اسم الراحل أسكيرالي ساجان والد السيد رضوان ساجان، بحضور مئات المصلين.

يقع المسجد في الحبية الثانية بالقرب من جليتز على ضفاف نهر الدانوب بمدينة دبي للاستوديوهات، وافتُتِح بواسطة السيدة غولبانو أسكيرالي ساجان، والدة السيد رضوان ساجان.

بعد الافتتاح، صرَّح رضوان ساجان قائلًا: “نحن مدينون بالكثير لوالدينا، وهذا المسجد هو أقل ما نستطيع تقديمه لجزاء والدينا الذين كانوا دائمًا مرشدين وداعمين لنا. نطلب من الجميع أن يتذكروا والديهم دائمًا في صلواتهم ويدعوا لروح والدي وصحة والدتي.”

بعد الافتتاح، قام مئات المصلين بأداء صلاة التراويح، داعين الله عز وجل أن يتقبل جهود ودعوات آل ساجان ويبارك في المصلين.

يمتد المسجد على مساحة 3,445 مترًا مربعًا ويمكنه استيعاب أكثر من 750 مصلٍ ومصلية، مما يوفر فرصة لآلاف المقيمين في مدينة دبي للاستوديوهات والمناطق المجاورة لها لأداء الصلوات الخمس يوميًا. كما خصص المسجد أماكن توقف للسيارات تتسع لحوالي 50 سيارة.

تم منح عقد بناء المسجد لشركة برستيج للإنشاءات ذ. م. م، التي أكملت بناء العديد من المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعرب رضوان ساجان عن سعادته بتسلم المسجد في الموعد المحدد كما وعد المقاول، وأكد أنهم أرادوا افتتاح المسجد في شهر رمضان المبارك، وسعدوا بفتحه في يوم 27 رمضان باعتباره أحد أفضل أيام الشهر الفضيل. كما دعا لبركات الله في هذا الشهر الهجري الكريم.

يُشار إلى أن مجموعة الدانوب شاركت في العديد من المبادرات الخيرية التي أطلقتها الحكومة، وقدمت مساهمات مالية للعديد من الهيئات والمؤسسات الخيرية في الدولة.